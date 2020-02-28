ديانا كرزون تعقد قرانها الليلة وهذا هو عريسها

تدخل الفنانة الأردنيّة ديانا كرزون اليوم القفص الذهبي، حيث سيتم عقد قرانها على الإعلامي الأردني معاذ العمري.

وكانت ديانا قد أعلنت مؤخراً عن أنها تعيش علاقة حب، من خلال لقائها مع أحد البرنامج التلفزيونية، عقب حفل يوم الحب الذي أحيته في العاصمة الأردنية "عمًان" إلى جانب الفنان السوري "ناصيف زيتون".

وقالت ديانا في لقائها: "أجواء الحُب كلها حب، بتبتدي من عيلتك لصحابك لكل الناس اللي حيشوفوك اليوم".

وعند سؤال ديانا: "هل قلبك يدق لأحد"، أجابت: "بدون تفاصيل، نعم"، حيث كشفت بأنها استقبلت باقة ورد حمراء في يوم حفلها المُصادف للفالنتاين، وقالت بأنها ستؤدّي ميدلي رومانسية ستختتمها بأغنيتها الشّهيرة "انساني ما بنساك".

والإعلامي معاذ العمري وجه إعلامي بارز في الأردن، عرف بتقديمه لعدد من البرامج التلفزيونية والإذاعية، ولديه نشاط مؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وبدأ العمري مصورا منذ 1997، وقبل أن ينتقل إلى مجال الإنتاج التلفزيوني عمل لفترة طويلة موظفا في جهاز الأمن العام، وهي التجربة التي يقول عنها إنها علمته الكثير.

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