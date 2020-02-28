صور: سعادات أكصوي تنجب ابنتها الأولى وهذا هو اسمها

أعلنت الممثلة التركية سعادات ايشيل اكصوي عن قدوم ابنتها الأولى، التي أطلقت عليها اسم "ماريسا جولجان".

وكانت سعادات قد أعلنت عن حملها متأخرة، وتحديداً قبل أربع أشهر، وقالت إنّ جنس الجنين فتاة.

وأعربت عن سعادتها بتجربة الأمومة والحمل قائلة "إنه شعور جميل جداً".

وقد أنجبت سعادات ابنتها في أميركا حيث حصلت على الجنسية الأميركية.

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يذكر أنّ الجمهور العربي تعرّف إلى سعادات من مسلسل "حريم السلطان" حيث لعبت دور "الجارية صادقة" التي حاولت قتل السلطان سليمان في نهاية الموسم الأوّل، لتكرّ بعدها سلسلة أعمالها التي حظيت بنجاحٍ كبير.

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