إلغاء حفل Music Bank في دبي بسبب "كورونا"

أعلنت قناة KBS اليوم الجمعة 28 فبراير عن إلغاء حفل "ميوزك بانك في دبي" الذي كان من المقرر أن يقام بتاريخ 21 مارس بسبب الانتشار السريع لفيروس كورونا (كوفيد-19) داخل كوريا الجنوبية وخارجها.
الفنانون الذين كان من المقرر لهم المشاركة في الحفل هم، بيكهيون من إكسو، سفنتين، مونستا إكس، توايس، و Jus2. وسوف تكشف القناة عن تفاصيل استرداد أموال التذاكر المباعة قريباً.
وكان عشاق موسيقى "كي بوب" أو "البوب الكوري" في دبي قد سارعوا إلى حجز بطاقات الحفل.
يذكر أنّ العديد من الفعاليات الفنية والثقافية بدأت تلغى في كافة أنحاء العالم خوفاً من انتشار الفايروس.
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