الكنديون مستاءون من الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل لهذا السبب

اعترفت الحكومة الكندية الخميس بأنها ستدفع كلفة الحماية الأمنية للأمير هاري وزوجته ميغان ماركل منذ وصولهما إلى كندا رغم مزاعم رئيس الوزراء جاستن ترودو المخالفة في كانون الثاني، ووعدت بوضع حد لهذا الأمر.

وقالت وزارة السلامة العامة في بيان: "في حين أن الدوق والدوقة معترف بهما كشخصين يجب حمايتهما دولياً، فإن كندا عليها التزام تقديم مساعدة أمنية لهما".

Advertisements

وأظهر استطلاع للرأي أن 77 % من الكنديين لا يؤيدون تحمل كلفة ضمان أمن الأمير هاري خلال إقامته وعائلته في كندا معتبرين أن الزوجين ليسا في البلاد كممثلين للملكة.

إقرئي أيضًا:

هل أصيب طفلا الأمير وليام الأميران جورج وشارلوت بـ "كورونا"؟

رسالة لـ بيرين سات في عيد ميلادها تكشف حقائق خطيرة