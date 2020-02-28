هل أصيب طفلا الأمير وليام الأميران جورج وشارلوت بـ "كورونا"؟

لا يزال الهلع يجتاح العالم بعد تفشّي فيروس كورونا، وقد وصل إلى العائلة المالكة البريطانيّة، وتحديداً إلى الأمير وليام وزوجته كايت ميدلتون بعد تسرّب معلومات عن إمكانيّة تفشّي الفايروس في مدرسة ولديهما الأمير جورج والأميرة شارلوت التي قامت بإغلاق أبوابها.
وفي التفاصيل أنّ المدرسة أُرسلت أربعة تلاميذ إلى منازلهم خوفاً من احتمال إصابتهم بالفيروس، إذ ظهرت عليهم مؤشّرات المرض بعد عودتهم من رحلة ثلجيّة في إيطاليا، وما لبثت أن أقفلت المدرسة بالكامل خوفاً من تفشّي الفايروس، ولم يعرف موعد إعادة فتحها، وقد خضع كل التلاميذ للفحوصات بانتظار النتائج، وبانتظار مرور فترة الأسبوعين التي تظهر خلالهما عوارض الإصابة بالكورونا.
يذكر أنّه في ظلَ تزايد عدد حالات الإصابة بفيروس الكورونا في أنحاء العالم، عمّت الفوضى في أرجاء المملكة المتحدة، حيث أغلقت المدارس والشركات أبوابها، وتأجلت المسابقات الرياضيّة.
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