فيديو: ستيفاني صليبا تحتضن عابد فهد وتقبّله يوم ميلاده

احتفلت الممثلة ستيفاني صليبا، بعيد ميلاد الممثل عابد فهد، الذي يشاركها بطولة مسلسل "الساحر" الذي سيعرض في رمضان المقبل، في ثاني تجربة لهما معاً بعد مسلسل "دقيقة صمت" العام الماضي.

عابد فهد وستيفاني صليبا

ونشرت ستيفاني فيديو من الاحتفال، حيث دخلت وهي تحمل قالب حلوى، وفوجىء عابد بالاحتفال، وقامت ستيفاني باحتضانه وتقبيله وتمنّي له أطيب الأمنيات مطلقة عليه لقب رفيق النجاح.

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يذكر أنّ ثنائية عابد وستيفاني حظيت بنجاح كبير، وقد اعتذرت ستيفاني هذا العام عن مسلسل "من الآخر" الذي تنتجه شركة الصباح، وكان من المقرر أن يجمعها بمعتصم النهار، وحلّت مكانها ريتا حايك، وتبيّن أنّ سبب اعتذارها، رغبتها بالتواجد مع عابد، لاستعادة نجاح تجربة العام الماضي.