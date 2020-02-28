صور: شاهدوا الهدايا التي حصلت عليها نجوى كرم في عيد ميلادها

حرصت الفنانة نجوى كرم على شكر كل الذين عايدوها يوم ميلادها الذي صادف في 26 فبراير، وأرسلوا لها بطاقات المعايدة والورود والهدايا من كل الدّول العربيّة.

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وكعادتها كل سنة، قامت نجوى بتصوير الهدايا وعرضتها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، لتشكر كل فرد تذكّرها بيوم ميلادها.

ومن الهدايا الكثير من باقات الورود التي ملأت منزلها، والشوكولا، والصور، والمشغولات الفنيّة التي أعدّت خصيصاً لها، وتحفّظت نجوى عن نشر هدايا من نوع المجوهرات أو العطور، مكتفية بنشر صور الهدايا الرمزية.