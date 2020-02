أبطال هوليوود "الأشرار" ممنوعون من استخدام هذا الهاتف...لن تصدّقوا ما حصل

كشف موقع "دايلي ميل" أنّه بات ممكن للمشاهدين الآن استخدام طريقة سهلة للتمييز بين الأبطال والأشرار في الأفلام، فقط من خلال النظر إلى نوع الهاتف الذي يستخدمونه.

فبحسب الكاتب والمخرج الأميركي ريان جونسون، حظرت شركة "ابل" استخدام هواتف الأيفون للشخصيات الشريرة في الأفلام، ولن يُسمح بعد اليوم إلا بإظهار الشخصيات الجيدة تستخدم منتجات شركة أبل.

ووفقا لما ذكره موقع "الدايلي ميل" البريطاني، فيعود سبب هذا القرار بسبب إرشادات المنتجات الصارمة من أبل، التي تصر على أن منتجاتها لا يمكن استخدامها إلا من جانب الأبطال أو الشخصيات الجيدة في الأفلام والبرامج التلفزيونية.

وقال جونسون: "لا أعرف ما إذا كان ينبغي علي أن أقول هذا أم لا"، مضيفاً " لأنه قد يكشف عن اللغز التالي الذي أكتبه". وتابع "سأقولها.. أبل يسمحون لك باستخدام أجهزة أيفون في الأفلام، ولكن هذا أمر محوري للغاية أنه إذا كنت تشاهد فيلماً غامضاً، فلا يمكن للأشرار استخدام أجهزة أيفون أمام الكاميرا".

وأوضح ساخراً: "كل مخرج سينمائي لديه بطل شرير في فيلمه يفترض أن يكون سراً يريد قتلي الآن".

وحصلت شركة أبل على مدار العقد الماضي على استخدامات لمنتجاتها في الأفلام أكثر من أي علامة تجارية أخرى، حيث عرضت منتجات أبل في أفلام: Sex and the City و The Family Guy و Captain America: The Winter Soldierو Fast Five وعدد آخر من البرامج التلفزيونية والأفلام.

وعن الإرشادات حول كيفية تصوير منتجاتها من جانب المطورين الذين يروجون لتطبيق أو ملحق، تقول أبل، إنه يجب أن يظهر فقط في أفضل ضوء، بطريقة أو سياق ينعكس بشكل إيجابي على منتجات أبل وعلى الشركة.