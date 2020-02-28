صور: نادين نجيم مع ابنتها هافين... هل تشبهها؟

نشرت الممثلة اللبنانية ​نادين نجيم​ صورتين مع ابنتها هافين، التقطتهما في حفل عيد ميلادها الذي صودف يوم 7 فبراير. إقرئي أيضًا: أحمد فهمي يفتح النار على معتصم النهار وشركة "الصباح" تهزّ له العصا لقطات مؤثرة للنجمات العرب وهن يبكين وبرز وجه هافين واضحاً في أوّل صورة، حيث كانت ترتدي فستاناً أسود شبيه بفستان والدتها وكتبت تعليقاً على الصورة. Advertisements نادين وابنتها هافين "انت تكبرين بسرعة والوقت يمرّ. أصبحت فتاة شابة جميلة. أحبك كثيرًا يا صديقتي الأعز، يا ابنتي حبي وحياتي ، وستظلين دوما دائمًاً جّنتي إلى الأبد". يذكر أن نادين منشغلة حالياً بتصوير مسلسلها الجديد "2020" الذي سيعرض في رمضان المقبل، وقد كشفت بعضاً من تفاصيل المسلسل في تغريدة لها مساء أمس كتبت فيها "رغم المشاهد الصعبة وأوقات التصوير الطويلة في نهفات بالمسلسل كتير مهضومة وبضحك من القلب وبتنسيك تعبك كتير عم حب تنوع المشاهد والمواقف المضحكة فيها رح نضحك كتير برمضان".

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