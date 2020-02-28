أحمد فهمي يفتح النار على معتصم النهار وشركة "الصباح" تهزّ له العصا

أثار الفنان أحمد فهمي الجدل، بعد نشره تغريدة ينتقد فيها زميله معتصم النهار دون أن يسميه، بعد تجاهله ذكر اسمه في مسلسل "أسود فاتح"، ثمّ حذفه التغريدة واستبدالها بأخرى يعرب فيها عن محبّته لمعتصم، ويحمّل الصحافة مسؤولية تأجيج خلاف بينهما.

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وكان أحمد قد أعرب عن استيائه من إغفال معتصم ذكر اسمه ضمن المشاركين في مسلسل "أسود فاتح" ليبدو وكأنه البطل الرئيسي، خلال حلوله ضيفاً في برنامج "ET بالعربي" حيث تحدّث عن دوره، ولدى إعادة التذكير بالمشاركين في العمل نسي اسم الفنان أحمد فهمي الذي يشارك في بطولة العمل.

تغريدة الهجوم المحذوفة

وبعد عرض المقابلة كتب حلمي عبر حسابه على "تويتر" "وهو أنت لما تطلع في البرنامج ما تجيبش سيرتي، هيفتكروك بطل المسلسل مثلاً؟ حركات رخيصة أوي".

وفورة نشر ‏التغريدة، أثارت الكثير من الجدل، ورأى البعض أنّها بداية لمعركة قد تؤثر على مجريات التصوير، واعتبر البعض أن ردّة فعل أحمد مبالغ بها، بينما انتقد البعض الآخر تصرّف معتصم، ليسارع فهمي إلى حذف تغريدته.

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فهمي يصحح موقفه من معتصم

أحمد عاد وكتب تغريدة أخرى حمّل فيها الصّحافة ما أسماه تشويه العلاقة بين الأصدقاء وكتب "مش قادر أصدق كميّة الإشاعات اللي طلعت في لحظة .. يا ريت المجهود اللي الصحافة الصفرا بتبذله لتشويه صورة أصدقاء .. تبذله لدعمهم .. أنا ومعتصم اكتر من اخوات والصداقة اللي بنا اكبر بكتير من أي حقد و اشاعات .. مبسوط بالشغل معاك يا صديقي و الرد بتاعي أنا وأنت هيكون بالنجاح" وقام بنشر صورة له مع معتصم واصفاً إياه بصديقه وحبيبه ليردّ معتصم التحيّة بأفضل منها، وسط غضب صحافيين اعتبروا أنّ أحمد هو من افتعل المشكل ومن أنهاه وجاء ليلقي بتبعات تغريدته على الصحافة.

هجوم فهمي على الصحافة

وقد علمت "الجميلة" أن المنتج صادق الصباح تدخّل وطلب من فهمي حذف التغريدة، منعاً لتفاقم الخلاف الذي قد يؤثر على المسلسل، كما طلب منه تصحيح ما حصل واحتواء تبعاته، الأمر الذي دفع بفهمي الى البحث عن كبش فداء يحمله مسؤولية غضب المنتج منه.