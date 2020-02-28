مشاهير تزوجوا من ديانات مختلفة انتصاراً للحب!

خالف البعض من المشاهير العرب الأعراف الاجتماعية وارتبطوا بأشخاص من غير دينهم، متخطين كل القيود انتصاراً للحب. الصور تكشف أهم النجوم الذين قرروا الزواج من غير دينهم: أشهر هؤلاء النجوم الإعلامي وسام بريدي الذي ارتبط بالعارضة التونسية ريم السعيدي. كذلك الفنانة كارول سماحة التي تزوجت من رجل الأعمال المصري وليد مصطفى. وأيضاً مايا دياب التي تزوجت من عباس ناصر ورزقت منه بابنتها الوحيدة كاي لكنها انفصلت عنه بعد ذلك. Advertisements النجم عاصي الحلاني تزوج من كوليت بولس وما زال زواجهما من أنجح العلاقات في الوسط الفني العربي. كما قام عدد من النجوم بتغيير دينهم للزواج من نجمات مسلمات مثل عمر الشريف الذي تزوج من فاتن حمامة. تابعي المزيد: نجوم شاركوا الجمهور بالصور الاولى لاولادهم بالصور: نجمات اخترن المال والشهرة وارتبطن برجال أعمال صور ملكات جمال تزوجن مشاهير عرب

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