لقطات مؤثرة للنجمات العرب وهن يبكين

مواقف مؤثرة ولحظات عاطفية سعيدة وحزينة عاشتها نجمات العالم العربي في كثير من الأوقات في حياتهن الخاصة والفنية، حيث رصدت كاميرات الإعلام النجمات وهن يبكين.

الصور أعلاه تظهر النجمات العرب وهن يبكين:

النجمة نانسي عجرم بكت مؤخراً في احدى حلقات ذا فويس كيدز، وظهرت بكامل تأثرها بعد أن فاجأ شقيق احدى المشتركين أخاه الذي لم يراه لفترة طويلة.

النجمة نجوى كرم بكت في العديد من حلقات برنامجها أرب غوت تالنت، حيث تأثرت لخروج بعض المشتركين، أو بكت بسبب تأثرها بموهبة البعض.

Advertisements

أيضاً النجمة أحلام هي من النجمات اللاتي يتأثرن كثيراً في بعض المواقف، وهذه الصورة القديمة تم التقاطها لأحلام وهي تبكي.

تابعي المزيد:

نجمات أمهات ازددن جمالاً في الحمل

نجمات في الكواليس قبل الصعود الى المسرح

نجمات عرب يرفضن الزواج مرة ثانية