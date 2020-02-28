لقطات مؤثرة للنجمات العرب وهن يبكين

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مواقف مؤثرة ولحظات عاطفية سعيدة وحزينة عاشتها نجمات العالم العربي في كثير من الأوقات في حياتهن الخاصة والفنية، حيث رصدت كاميرات الإعلام النجمات وهن يبكين.
الصور أعلاه تظهر النجمات العرب وهن يبكين:
النجمة نانسي عجرم بكت مؤخراً في احدى حلقات ذا فويس كيدز، وظهرت بكامل تأثرها بعد أن فاجأ شقيق احدى المشتركين أخاه الذي لم يراه لفترة طويلة.
النجمة نجوى كرم بكت في العديد من حلقات برنامجها أرب غوت تالنت، حيث تأثرت لخروج بعض المشتركين، أو بكت بسبب تأثرها بموهبة البعض.
أيضاً النجمة أحلام هي من النجمات اللاتي يتأثرن كثيراً في بعض المواقف، وهذه الصورة القديمة تم التقاطها لأحلام وهي تبكي.
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