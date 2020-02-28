أنابيلا هلال بديلة ناردين فرج في "ذا فويس كيدز"

كشف فيديو نشره الفنان عاصي الحلاني من كواليس برنامج "ذا فويس كيدز"، حلول أنابيلا هلال بديلة لـ ناردين فرج لتقديم آخر حلقتين من البرنامج، علماً أنّ أنابيلا تقدّم أيضاً برنامج "ذا فويس سينيور" الذي سيبدأ عرضه فور انتهاء "ذا فويس كيدز".

وكانت ناردين قد اعتذرت عن الاستمرار في تقديم البرنامج لأسباب لم تعلن عنها، واكتفت بإعلان خبر انسحابها دون الإعلان عن المذيعة التي ستحلّ بديلة عنها، ليتبيّن أنّها أنابيلا التي سبق وقدّمت "أراب أيدول" عبر MBC قبل أن يتم استبعادها واستبدالها بناردين، لتعود أنابيلا إلى المحطة وتقدّم

وبالعودة إلى الفيديو الذي نشره عاصي، فقد أثار هذا الأخير الجدل، إذ ظهر وهو يضع الكمامة في الستوديو.

ولم يوضح عاصي أسباب وضعه الكمامة، هل هو خوف من فيروس الكورونا أم مجرّد تحذير للمشاهدين ليقوموا بأخذ حذرهم واتّباع إجراءات الوقاية.

وكتبت عاصي تعليقاً على الفيديو "شو عم يصير بالستوديو؟ انتظرونا"، في إشارة إلى حلقة السبت المقبل.

Advertisements

يذكر أنّ البرنامج شارف على نهايته ولم يتبقّ منه سوى حلقتين فقط، على أن تذاع الحلقة الأخيرة مباشرةً على الهواء.

إقرئي أيضًا:

«لامورا».. فيلم مغربي يعيد للأذهان تاريخ "الحرب الأهلية" الأسبانية

وفاة هنا الزاهد تشعل السوشيال ميديا وتبكي محبيها