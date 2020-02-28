بسبب كورونا.. إغلاق ملاهي ديزني لاند في طوكيو

متابعة بتجــــــــــرد: أعلنت الشركة التي تتولى تشغيل ملاهي ديزني لاند في طوكيو يوم الجمعة إن المتنزه الترفيهي الشهير سيغلق أبوابه اعتباراً من يوم السبت وحتى 15 آذار في ظل تفشي فيروس كورونا في اليابان.

وأضافت شركة أورينتال لاند أنه سيتم أيضاً إغلاق متنزه ديزني سي اعتباراً من السبت.

ويأتي القرار بعدما دعا رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إلى إغلاق جميع المدارس للحيلولة دون انتشار كورونا. كما حثت الحكومة أيضاً على إلغاء التجمعات الكبيرة أو تقليصها لمدة أسبوعين.