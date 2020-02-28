بريتني سبيرز كسرت ساقها أثناء الرقص.. وفيديو وثّق الحادثة

متابعة بتجــــــــــرد: نشرت النجمة العالمية بريتني سبيرز، مقطع فيديو لها عبر حسابها الرسمي على انستغرام، وثّق لحظة كسرها لساقها أثناء التدريب.

فقد ظهرت بريتني وهي تؤدي بعض الحركات الراقصة خلال تدريب خاص في قاعة الرقص، وعند قيامها بحركة فاشلة، كسرت ساقها على الفور وسمع وصوت الكسر بشكل مروّع في المقطع المصوّر.

وعلقت المغنية الأميركية على المنشور كاتبةً: “لم أرقص منذ ستة أشهر أعلم أنني حافية القدمين… لكن يمكنكم سماع لحظة كسر ساقي”.