متابعة بتجــــــــــرد: شهدت المملكة العربية السعودية أوّل نزالٍ نسائيٍ على لقب “سماك داون” على أراضيها، حيث حافظت نجمة المصارعة الأميركية “بايلي” على لقبها كبطلة العرض.
فقد أقيم عرض “سماك داون” التابع لشركة “WWE” يوم الخميس الفائت، في ساحة محمد عبده في العاصمة السعودية – الرياض، وذلك ضمن مهرجان “سوبر شوداون”.
وتربّعت بايلي خلال النزال على عرش “سماك داون” للسيدات، عقب هزيمتها لنجمة المصارعة ناعومي.
كما كان لافتاً حرص المصارعات على ارتداء اللباس الرياضي المحتشم، بعيداً عن الأزياء المعروفة.
اليكم بعض اللقطات:
كانت هذه تفاصيل خبر في أول نزال نسائي على لقب “سماك داون” بالسعودية.. إليكم ماذا ارتدت المصارعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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