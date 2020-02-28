متابعة بتجــــــــرد: يصوّر النجم اللبناني وائل جسار فيديو كليب جديد يوم الأحد الموافق 1 آذار/مارس المقبل وذلك في أوّل تعاون له مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز” سيشكل قنبلة رومنسية من العيار الثقيل.
الكليب سيتم تصويره تحت إدارة المخرج فادي حداد في لبنان، وذلك بعد فترة تحضيرات دامت لعدّة أسابيع.
وقد وضعت شركة “لايف ستايلز ستوديوز” كافة إمكانيتها ليبصر هذا العمل النور بطريقة راقية وضخمة تليق بإسم الفنان وائل جسار الذي يعتبر من أهم الأصوات في لبنان والعالم العربي، وبإسم شركة الانتاج الرائدة في الأعمال الغنائية المصورة في الوطن العربي.
على صعيد آخر، انتهى وائل جسار من تسجيل أغنية مسلسل “ختم النمر” بطولة الممثل المصري أحمد صلاح حسني، والمقرر إنطلاق عرضه خلال الفترة المقبلة.
المسلسل من تأليف محمد عبد المعطيو إخراج أحمد سمير فرج. أما أغنية “غربة حب” التي يغنيها وائل جسار، فهي من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع أحمد إبراهيم.
كانت هذه تفاصيل خبر مفاجأة فنية كبيرة تجمع وائل جسار مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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