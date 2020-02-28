فيديو يحميك من فيروس كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فيروس كورونا المستجد سريع التحور أطلق عليه Covid-19، ينتقل بين البشر وينتمي إلى نفس عائلة فيروس كورونا مثل متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد (سارس).

التقديرات تشير إلى تسجيل أول حالة أواخر ديسمبر الماضي بمدينة ووهان الصينية، وترجيحات ما زالت قيد الدراسة تقول إن الفيروس انتقل من الحيوانات "الموبوءة" الموجودة في مدينة ووهان إلى البشر. متى يصبح انتشار فيروس كورونا وباء عالميا؟ السعودية تعلق دخول البلاد للعمرة مؤقتاً خشية كورونا كيف تقي نفسك من فيروس كورونا؟

- النظافة الشخصية - غسل اليدين بالماء والصابون بانتظام - تجنب لمس العينين والفم والأنف - تغطية الفم والأنف بالكوع أو بمنديل عند السعال أو العطس - طهي اللحوم والبيض جيدا - تناول طعام صحي وممارسة الرياضة - تجنب الوجود في أسواق تداول الحيوانات Advertisements كيف تتعامل مع الشخص المصاب؟ - حافظ على مسافة متر على الأقل بينك وبين الشخص الذي يسعل - ارتدي قناعا طبيا حال الوجود في تجمعات اطلب المساعدة الطبية عند شعورك بـ - ارتفاع درجة الحرارة - ضيق في التنفس - ألم في الحلق - السعال والعطس • خريطة انتشار فايروس كورونا عالميا - ٥١ دولة سجلت حالات إصابة - الصين أكبر دولة يوجد بها الفيروس أكثر من 78 ألف مصاب و2744 حالة وفاة - تزايد الحالات في الولايات المتحدة الأمريكية وعدة دول أوروبية

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