هيا الشعيبي ترقص مستعرضة رشاقتها بالقفطان المغربي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تتواجد الفنانة الكويتية هيا الشعيبي في المغرب، ونشرت عبر حسابها في إنستغرام منشورات اختارت الظهور فيهما بالقفطان المغربي، مستعرضة رشاقتها التي وصلت إليها أخيرا بعد عملية تكميم معدة وشفط دهون.

في الإطلالة الأولى ارتدت قفطانا أسود مطرزا بالذهبي، وتركت شعرها منسدلا بالكامل، وفي المنشور الثاني ظهرت الشعيبي بقفطان باللون الأحمر المزركش، وقامت باستعرض جسدها على أنغام الفلوكلور الشعبي المغربي، واعتمدت أيضا تسريحة بسيطة رافعة شعرها من الأمام.

وتغزل الجميع بإطلالة الشعيبي ورشاقتها التي تزيد يوما بعد يوم وتصبح أكثر وضوحا في كل ظهور لها، مؤكدين أنها استطاعت الحفاظ على نتائج عمليات التجميل التي أجرتها بشكل مميز، خاصة في ناحية "اللغلوغ" والذي أجرت له هو الآخر عملية للتخلص منه.

ولم تكشف الفنانة الكويتية عن سبب تواجدها في المغرب فيما اكتفت بتوجيه شكرها للشعب المغربي معبرة عن حبها لهم قائلة: "أهل المغرب اموووووت فيكم ويخفت دمكم احبكم وطواااجنكم يمي".

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وتحولت هيا الشعيبي منذ أشهر إلى حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد قرارها بإجراء تعديلات على جسدها من أجل أن تصبح أكثر رشاقة، وهو الأمر الذي لفت الأنظار إليها بشكل واسع مما جعلها تتصدر محرك البحث غوغل لأكثر من مرة.

هذا وكانت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي قد تفاعلت بشكل كبير مع قصة الطفلة المعنفة في الإمارات والتي انتشر فيديو لها خلال تعرضها للتعنيف الجسدي واللفظي من قبل والدتها، في قضية هزت الرأي العام، خاصة أن الجميع في البداية ظن أن الخادمة هي من ظهرت تعنفها في الفيديو، وعرضت الشعيبي بعد أن تم القبض على الأم المعنفة أن تتبنى الطفلة وتربيها مع أولادها، معبرة عن صدمتها لقيام الأم بهذا الأمر.

وعلى صعيد آخر كان قد انتشر فيديو للفنانة الكويتية تدافع من خلاله على الفاشنيستا الكويتية فوز الفهد بسبب الشائعات التي تنتشر بين فترة وأخرى عن ارتباطها، وعلقت عن سبب اهتمام الناس بأخبارها الخاصة متمنية لها السعادة والتوفيق، متسائلة عن سر انشغال الناس بعلاقات المشاهير، في الوقت الذي ينشغل العالم جميعا بأخبار أكثر أهمية مثل فيروس كورونا وبعض الأمور الأخرى.