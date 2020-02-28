ريدوان يطلق أوبريت "لا مستحيلا" بمشاركة النجوم العرب

أطلق المنتج المغربي العالمي ريدوان، الأوبريت العربي «لا مستحيلا»،على تطبيق أنغامي واليوتيوب.

شارك في الأوبريت نخبة من النجوم منهم الفنان سعد لمجرد، أحلام،أصالة، نجوى كرم، محمد عساف، حاتم عمور، صابر الرباعي، أسماء لمنور، يارا، كارمن سليمان، عاصي الحلاني، بلقيس، ملحم زين، لطيفة التونسية، فايز السعيد، نبيل شعيل، وغيرهم من نجوم العالم العربي.

يأتي ذلك تلبية لمبادرة صناع الأمل و تحت الرعاية السامية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

ويقود الملحن والمنتج العالمي ريدوان الأوبريت بألحانه وتوزيعه، وصرح أن التحضير للعمل استمر حوالي أسبوعين، وحول اختياره لقيادة الأوبريت، قال: "تلقيت اتصالاً من القائمين على حفل صناع الأمل، وطلبوا مني تقديم فكرة لإلهام الجيل القادم، سعدت جداً بالفكرة، فأنا أحب وأفرح عند تقديم أي مساعدة للآخرين من خلال الموسيقى التي أقدمها، فقررت أن أقدم شيء يلامس مشاعر الناس لإعطائهم الأمل، فقدمت شيء بسيط وأعجبهم."

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وصرح أن اختيار اللحن أخذ منه حوالي نصف ساعة فقط من التفكير، و قال عن اللحن: " خليط من أنماط موسيقية عديدة، بالتأكيد عملت مزيج من موسيقى العالم العربي والموسيقى العالمية القوية، وهناك جزء مؤثر فيها، وأنا متأكد أن الأغنية ستعجب الناس". أما الكلمات فهم من تأليف الشاعر المغربي محمد المرضي

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