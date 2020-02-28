تامر حسني يحيي حفلًا غنائيًا في الإمارات 19آذار

يستعد الفنان تامر حسني لإحياء حفل غنائي ضخم في الإمارات يوم الخميس الموافق 19 من شهر مارس المقبل، وذلك ضمن فعاليات احتفال إحدى الجامعات باليوم العالمي لها.
ومن المقرر أن يغني تامر حسني عددا من أشهر أغنياته خلال الحفل.
ويواصل حسني حاليًا تصوير فيلم "مش أنا" قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولة الفيلم ماجد الكدوانى، سوسن بدر، شيرين، ومجموعة من ضيوف الشرف.
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