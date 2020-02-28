زوجة فريد شوقي تؤكد من الصعب تجسيد شخصيته في عمل

كثيرا ما تطرح فكرة تقديم عمل سيرة ذاتية لفنان راحل من فناني الزمن الجميل، وجه هذا السؤال للسيدة سهير ترك زوجة الفنان الراحل فريد شوقي، ومن الفنان الذي توافق على تقديمه لعمل سيرة ذاتيه عن الراحل؟.

وقالت خلال لقاء مع برنامج B My Guest

إنها ترى أنه من الصعب أن يستطيع أي فنان تجسيد شخصية فريد شوقي.

أوضحت أن الفنان فريد شوقي قدم أعمالا كثيرة والجمهور يعرفه جيدا واستمر لآخر وقت في إنتاج أعمال، لذا سيكون من الصعب أن يقتنع الجمهور بأي شخص يقدم سيرته.

وأضافت، أن الفنان يكون سهلا عليه أن يقدم شخصية غير معروفة أو متخيلة وقتها يتقبله الجمهور، لكن في حالة الفنان فريد شوقي تجد أن الأمر سيكون صعبا.

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يذكر أن الدورة التاسعة من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية تحمل اسم الفنان فريد شوقي.

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