بعد إعلان طلاقها نوال الزغبي تمرح وترقص على "بنت الجيران"

تناقل الناشطون على مواقع التواصل الاجتماهي فيديو جديداً للفنانة اللبنانية نوال الزغبي لفتت من خلاله أنظار عدد كبير من المتابعين.

وتم تسجيله خلال مشاركتها في حلقة من برنامج "منا وجر" الذي يقدمه المذبع اللبناني بيار رباط على شاشة قناة MTV اللبنانية.

وظهرت في المقطع وهي تتراقص جالسة على أنغام أغنية "بنت الجيران" التي أثارت الكثير من الجدل في مصر مؤخراً. وتفاعل مع الفيديو عدد كبير من المتابعين على الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام".

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ويشار إلى أن الفنانة فاجأت قبل ذلك الجميع في البرنامج نفسه بإعلان طلاقها رسمياً من زوجها إيلي ديب. وذكرت أنها تعيش كأم عزباء فعلياً منذ 12 عاماً وأنها انفصلت رسمياً منذ 3 أشهر فقط. وأحدث هذا الإعلان ضجة كبيرة في أوساط معجبيها.

كما وجهت رسالة إلى ابنتها الكبرى تيا داعية إياها إلى أن تحب نفسها أكثر. وعلى إثر ذلك نشر الفنان اللبناني وائل كفوري على حسابه على "تويتر" تغريدة أثارت الفضول وكتب فيها: "إلي سنين بفتش وبسأل مين حبيبي أنا. اليوم عرفت مين هوّي حبيبي".

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