مذيعة عربية تتحدث عن جمال هيفاء وهبي وتعرضها لتعليقات قاسية

القاهرة – لايف ستايل
تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" فيديو للمذيعة الأردنية ناديا الزغبي أحدث جدلاً في أوساط المتابعين.
وتطرقت فيه إلى جمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي وأعربت عن استغرابها إشارة بعض الفتيات إلى أن الأخيرة لا تتمتع بالجمال الكافي أو أنها ليست جميلة.
وعلقت على ذلك بالقول إنها تعترف بالاختلاف في وجهات النظر لافتة إلى وجود ما يسمى الجمال المطلق وأن الفنانة اللبنانية تتمع به.
وأضافت أن الأخيرة من مواليد العام 1976 أي أن عمرها هو 43 أو 44 عاماً. ونشرت صوراً لها مشددة على أنها ما زالت تتمتع بالجاذبية رغم بلوغها هذه السن.
وأطلقت بهذا موجة من التعليقات على تلك الحسابات وتعرضت للانتقاد حيث أشار الكثير من المتابعين إلى أنه لا وجود للجمال البشري المطلق. ولفت بعضهم إلى أن عمليات التجميل تساعد على الحفاظ على الجمال في أي سن كما علقت فريق ثالث على حقيقة عمر الفنانة.
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