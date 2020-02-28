مشادة كلامية قاسية بين حماة قصي خولي وشابة على الهواء

لا تزال قضية النجم قصي خولي وزوجته مديحة الحمداني تشغل وسائل الاعلام التونسية، حيث دخلت والدة الأخيرة الفنانة التونسية الشعبية آمال علام في مشادة كلامية مع الاعلامية رابعة خلال استضافتها في إحدى البرنامج التلفزيونية.

تداولت بعض الصفحات المعنية بأخبار المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من اللقاء والذي حصل فيه مشادة كلامية قاسية من الاعلامية على حماة النجم السوري، متهمة اياها بكشف اسرار ابنتها ومحاولة احداث ضجة في الاعلام.

ودافعت الاعلامية عن خولي قائلة: "بقي 4 سنوات يخفي تفاصيل زواجه وهوية زوجته، عادة الطفلة تكشف أسرار صديقتها وليس الأم ليش ولكن انت فضحت هذا الأمر على التلفزة".

بدورها دافعت السيدة عن ابنتها وقالت: "انتشرت صورة لابنتي مع قصي ودفاع عنها سألوني وانا قلت هي زوجته وبكل ثقة بالنفس دفاعاً عنها كأم"، وبعد تطور المشادة الكلامية على الهواء انسحبت الفنانة التونسية من الاستديو ومعها أحد الضيوف، معلناً تضامنه معها.

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وفي المقلب الآخر نشر خولي صورة جديدة من الوجبات الصحية التي تصله بشكل يومي من احدى اخصائيّ التغذية وترك عليها ايموجي "لا اكترث"، في ردّ صريح أنه لا يسمع كل الضوضاء والضجة التي حصلت بعد نشر زوجته مقطع فيديو اتهمته باهمالها وإهمال طفلهما وتمثيل دور الأب على التفزيون فقط.

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