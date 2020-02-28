أحمد فلوكس يعلن عن تفاصيل مرضه

أحدث الفنان المصري أحمد فلوكس ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب صورة نشرها على حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام".

وأظهر فيها صورة ليده أثناء وجوده في المستشفى وقد تم إمداده بالمصل الطبي. وتعليقاً عليها كتب: "تحصنت بذي العزة واعتصمت برب الملكوت وتوكلت على الحي الذي لا يموت. اللهم اصرف عنا الوباء بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير".

وأثار بهذا حيرة المتابعين الذين تساءل معظمهم عما إذا كان يعاني من مرض كورونا الشائع في العالم خصوصاً أنه تحدث عن الوباء وتمنوا له الشفاء العاجل.

ويشار إلى أن الفنان لفت الأنظار قبل ذلك بعد انتشار أخبار عن تقدمه لخطوبة إحدى الفتيات ورفضها له.

ورداً على ذلك كتب على حسابه على "فيسبوك": "بسم الله الرحمن الرحيم (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ) صدق الله العظيم".

وعلق: "أولاً بشكر كل من بعتلي وقالي على موضوع الأكونت بتاعي إنو اتهاكر. والحقيقة هو بقالوا أكتر من 10 أيام كل شويه بيتهاكر وبرجعه ويتهاكر وينزل صور ليا وحاجات شخصية وكلام ليس لي أي علاقه بيه وكان فيه مشكلة وعلشان كده غيرنا الصورة من كام يوم وطلعت لايف كتير وعملت أكونت تاني تحسبا لو حصل حاجة".

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وأضاف: "موضوع بوستات إمبارح. ليس لي أي علاقة بيه وجاري البحث عن فاعل هذا، واللي هاكر الأكونت بتاعي أكثر من مرة وهيتم التوصل ليه ومحاسبته إن شاء الله، وطبعاً ولا دي أخلاقي ولا دي تصرفاتي ولا كلامي، وأعتقد إن أغلب من يعرفني عارف كويس أنا إيه، وفي مثال حي لذلك سواء بعلاقتي بأم ابني وزوجتي الأولى أو علاقتي بزوجتي السابقة. والأهم إن الحقيقة ولا روحت أخطب لسه ولا عملت حاجة وادعولي بقي علشان الوحدة وحشة".

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