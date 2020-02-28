أول تعليق من رانيا يوسف عن رقصها على "بنت الجيران"

أثارت الفنانة رانيا يوسف، مؤخرًا، جدلاً واسعًا بعدما نشرت فيديو لها، عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام"، وهي ترقص على أنغام مهرجان "بنت الجيران"، إثر القرار الذي أصدرته نقابة الموسيقيين، بمنع كل مطربي المهرجانات من الغناء في الأماكن السياحية والملاهي الليلية.

وعلقت رانيا على ذلك الجدل، خلال لقائها مع قناة "أغاني أغاني"، بقولها إن الفيديو الذي نشرته كانت قد صورته منذ عام تقريبًا، إلا أن مسئولي إدارة حسابها اقترحوا عليها تركيب الفيديو على أنغام المهرجان.

وتابعت أن نشر الفيديو تزامن مع إصدار قرار منع مطربي المهرجانات، إلا أنها لم تكن تقصد الإشارة إلى أي شيء حينها، معلقة: "الدنيا عندي أبسط من كده بكتير"، مؤكدة أنها لا تضع خططاً لأي شيء، وكل ما يصدر عنها من أفعال غالبًا ما تكون وليدة اللحظة، ولذلك فإن هدفها من نشر الفيديو كان إسعاد الجمهور فقط.

وأكدت أنها ضد قرار المنع، معلقة: "اللي مش عاجبه أغنية أو فيلم ميشوفوش".

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على صعيد آخر، يعرض لرانيا يوسف حاليًا في دور العرض السينمائية، فيلم "صندوق الدنيا"، الذي تجسد خلاله شخصية فاطمة، التي ترغب في تحقيق حلمها بالزواج، ويشاركها البطولة خالد الصاوي، وباسم سمرة، وصلاح عبد الله.

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