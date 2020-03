شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد مسلسل Atypical لـ موسم رابع على نيتفلكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة نيتفلكس، عن تجديد مسلسل Atypical، لـ موسم رابع، على أن يطرح مع نهاية 2021، وسيتضمن الموسم الجديد 10 حلقات، تطرح دفعة واحدة على منصة البث، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale "، وأعلنت الشبكة عن ذلك، منذ خلال طرح برومو قصير على حساب نيتفلكس الرسمي على موقع الصور إنستجرام.

مسلسل Atypical تدور أحداثه حول سام، شاب يبلغ من العمر 18 عامًا ويعانى من التوحد يبحث عن الحب والاستقلال، في حين أن سام يقوم برحلته المضحكة والعاطفية لاكتشاف الذات، يجب على بقية أفراد عائلته أن يتعاملوا مع التغيير في حياتهم لأنهم جميعًا يناضلون مع الموضوع الرئيسي: ما الذي يعنيه حقاً أن تكون طبيعياً؟.

وتدور أحداث المسلسل حول دور جينيفر جايسون لي التي تلعب دور والدته، إلسا، التي تقوم برحلتها الذاتية لاكتشاف الذات مع ابنها، مايكل رابابورت يلعب دور والده، دوغ، أما عن بريجيت لوندي تلعب دور باين شقيقة سام، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "Deadline".

كما أعلنت شبكة نيتفلكس عن موعد عرض مسلسلها الخيالى الجديد The Letter for the King، حيث يصل إلى منصة البث فى 20 مارس المقبل، وستتبع السلسلة الجديدة العديد من الأحداث والمفارقات، حيث سعى فارس لتسليم رسالة سرية إلى الملك، والذى يقع في نبوءة سحرية على طول الطريق، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "digitalspy"، قام بـ كتابة المسلسل الجديد من تاليف Will Davies (How to Train Your Dragon)، بالإصافة إلى أن المسلسل مستوحى من كتاب يحمل نفس الاسم من تأليف Tonke Dragt.

المسلسل سيتكون من 6 حلقات، ومن بين الممثلين أمير ويلسون دريمز الذي يلعب دور فارس تيوري، وممثل Lord of the Rings ديفيد وينهام في دور السير تيوري الشجاع، وأميد جليلي في دور سير فانتومار، وبيتر فرديناندو (King Arthur: Legend of the Sword) في دور جارو وروبي سيركيس (National Treasure) في دور لافينيا.

وتدور قصة مسلسل (The Letter For The King) حول أمير قاسي يهدد بإغراق العالم في الظلام، وحينها يقوم فارس صغير اسمه تيوري (أمير ويلسون) برحلة ملحمية لإيصال الرسالة إلى الملك، وعبر الرحلة يجد نفسه دون قصد في قلب نبوءة سحرية، والتى تتنبأ بظهور بطل يمكنه التغلب على الأمير وإحلال السلام، وإذا مرت هذه الرحلة بسلام، سوف يتعلم تيوري معنى أن يكون فارساً وقائداً بحق.