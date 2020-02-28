شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين رضا لابنتها نور: "متقوليش أنا بنت عمرو دياب".. إيه السبب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت النجمة شيرين رضا رسالة إلى ابنتها "نور"، لحثها على ضرورة تحملها المسئولية، وعدم الاعتماد على اسم والدها النجم "عمرو دياب".

وفى إحدى الحلقات التلفزيونية قالت شيرين رضا:" قلت لبنتى متقوليش أنا نور عمرو دياب، مفيش حاجة اسمها كدة .. بنتي لازم تشتغل ولازم تاخد بالها من نفسها".

يذكر أن الفنانة شيرين رضا انضمت مؤخراً بأسرة فيلم "الغسالة" تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج سينرجى فيلمز ونيو سينشرى وأفلام مصر العالمية، ويشارك فى بطولته النجم محمود حميدة ومحمد سلام وأحمد فتحى وطاهر أبو ليلة وعدد آخر من الفنانين الشباب، حيث انطلق تصويره الأيام الماضية فى احدى الشقق بمنطقة الزمالك.

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وفى سياق متصل تعود شيرين رضا إلى الدراما الرمضانية بمسلسل "اتجاه عكسى" من 15 حلقة، ويكتبه مريم نعوم وتخرجه مريم أبو عوف، ويشارك في البطولة هانى عادل وعمر السعيد وشيرين رضا وهالة صدقى وعدد آخر من الفنانين الشباب ومقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، حيث يتم عرضه في النصف الأول من شهر رمضان المقبل على أن يعرض مسلسل آخر من 15 حلقة انتاج نفس الشركة في النصف الثانى من الشهر الكريم.

ويعرض لشيرين رضا في السينمات حالياً فيلم "رأس السنة" تأليف محمد حفظى وإخراج صقر فى تجربته الأولى، ويقوم ببطولته النجوم إياد نصار وأحمد مالك وبسمة وشيرين رضا وإنجي المقدم وهدى المفتي وعلي قاسم، حيث انطلق الفيلم يوم 5 فبراير الجارى بعد سلسلة من التأجيلات لاسيما وأن الفيلم تم الانتهاء من تصويره العام الماضى.