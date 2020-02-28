- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تامر حسنى يشعل جدة بحفل غنائى ضخم فى حضور عشرات الآلاف والان مع تفاصيل الخبر
حضر حفل تامر عشرات الآلاف من الجمهور السعودى والأجانب المقيمين هناك، وقدم نجم الجيل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه منها "حلو المكان"، حيث طلبها منه الجمهور عدة مرات، خاصة بعد النجاح الكبير الذى حققته الأغنية بفيل "الفلوس"، والمعروض حاليا في السينمات، ومنذ عدة أسابيع.
وقدم تامر حسنى خلال فقرات حفله عدة استعراضات على المسرح، كما عزف على الجيتار الكهربائى وسط لوحة فنية إستعراضية، كما استضاف النجم العالمى إكون على مسرحه وغنوا أغنيتهم الشهيرة welcome to the life.
في سياق مختلف يستعد النجم تامر حسنى لإحياء حفل غنائى ضخم آخر بمدينة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر، حيث كان من المفترض إحياء الحفل اليوم، ولكن تم تأجيله ليوم 12 مارس.
يذكر أن النجم تامر حسنى يعرض له في السينمات فيلم "الفلوس"، ويشارك في بطولته خالد الصاوى، زينة، عائشة بن أحمد، محمد سلام، وآخرون، قصة تامر حسنى، سيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق.
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. تامر حسنى يشعل جدة بحفل غنائى ضخم فى حضور عشرات الآلاف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.