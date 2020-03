شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تامر حسنى يشعل جدة بحفل غنائى ضخم فى حضور عشرات الآلاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا مساء أمس الخميس النجم تامر حسنى حفلا غنائيا ضخما بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية ، وذلك ضمن جولات تامر الغنائية بالدول العربية، حيث يعد هذا الحفل هو استكمالا لمجموعة حفلات أحياها نجم الجيل في الممكلة العربية السعودية، ليصبح هو الحفل السابع لتامر هناك في عام واحد.

حضر حفل تامر عشرات الآلاف من الجمهور السعودى والأجانب المقيمين هناك، وقدم نجم الجيل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه منها "حلو المكان"، حيث طلبها منه الجمهور عدة مرات، خاصة بعد النجاح الكبير الذى حققته الأغنية بفيل "الفلوس"، والمعروض حاليا في السينمات، ومنذ عدة أسابيع.

وقدم تامر حسنى خلال فقرات حفله عدة استعراضات على المسرح، كما عزف على الجيتار الكهربائى وسط لوحة فنية إستعراضية، كما استضاف النجم العالمى إكون على مسرحه وغنوا أغنيتهم الشهيرة welcome to the life.

في سياق مختلف يستعد النجم تامر حسنى لإحياء حفل غنائى ضخم آخر بمدينة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر، حيث كان من المفترض إحياء الحفل اليوم، ولكن تم تأجيله ليوم 12 مارس.

يذكر أن النجم تامر حسنى يعرض له في السينمات فيلم "الفلوس"، ويشارك في بطولته خالد الصاوى، زينة، عائشة بن أحمد، محمد سلام، وآخرون، قصة تامر حسنى، سيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق.

