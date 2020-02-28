شكرا لقرائتكم خبر عن كيف أنقذت ماجدة الصباحى جميلة بوحريد من حبل المشنقة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حلت أمس الخميس ذكرى الأربعين للفنانة الكبيرة ماجدة الصباحي ، والتى تعد واحدة من الفنانات القلائل اللاتى تركن بصمة هامة جدا في تاريخ السينما المصرية، ونذكر لها في هذا السياق فيلم جميلة الذي تم إنتاجه عام 1958 وقامت الصباحي بتجسيد دور المناضلة جميلة بو حريد ونالت عنه كثير من الجوائز كممثلة وكمنتجة.

Advertisements

تقول ماجدة عن فيلم "جميلة بوحريد": "كنت أريد المشهد الأخير في نهاية الفيلم يضم مجاميع مختلفة للثورة والثوار في العالم كله يتكلمون عن أزمة جميلة التي هي أزمة الجزائر، وكل الأراضي العربية المحتلة، وكل ضحايا الاحتلال في كل بقاع العالم، ولكن الدكتور ثروت عكاشة ـ وكان وزير الثقافة والارشاد في حينها ـ أشار إلى أن يكون مشهد النهاية يضم مجاميع تظهر فيها أفريقيا فقط، ونفذ يوسف شاهين ما أراده عكاشة، وكنت ولازلت غير راضية عن هذا المشهد.

وانتهى تصوير الفيلم، وحضر فتحي الديب واللجنة العليا للجزائر وأحمد بن بيلا، الذي أصبح بعد ذلك أول رئيس للجزائر في عام 1962 لمشاهدة الفيلم في الاستوديو، ووقفوا في نهايته، وأدى بن بيلا ومن معه التحية العسكرية الجزائرية، وصفقوا بشدة وشكروني على تلك الهدية التي وثقت بها جرم الاحتلال الفرنسي.

وخرج الفيلم وعرض في سينما راديو في عامي 1960 و1961 وهو العام الذي تقرر فيه إعدام جميلة، وقامت مظاهرات داخل السينما وعلت الهتافات لتحرير الجزائر، لكن في النهاية أضاف فيلم جميلة لكل من عمل فيه وقدمهم وكأنه يكتشفهم للمرة الأولى، وتحول لفيلم عالمي صنع المظاهرات في كل بلد عرض فيه، وكانت فرنسا تحتج في كل بلد يعرض فيه، وكتب عنه الفيلسوف الفرنسي جان بول سارتر والكاتبة سيمون دي بوفوار يمتدحانه. "لقد تسبب الفيلم في ضجة عالمية كبرى وضغط على الرأي العام العالمي فتراجعت فرنسا عن إعدام جميلة بوحريد ".