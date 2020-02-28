شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فلوكس من المستشفي بصورة "الكانيولا": اللهم اصرف عنا الوباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان أحمد فلوكس متابعيه بصورة ليديه وبها "كانيولا" عبر حسابه بموقع "أنستجرام"، تظهر تعرضه لوعكة صحية وتواجده بأحد المستشفيات، حيث علق علي الصورة قائلا :"تحصنت بذي العزة، واعتصمت برب الملكوت، وتوكلت على الحي الذي لا يموت.. اللهم اصرف عنا الوباء، بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير".



احمد فلوكس

و كشف الفنان أحمد فلوكس حقيقة الأزمات المتتالية التي حدثت له مؤخرا، وكان أخرها تورطه فى منشورات عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، والذى يقول بأنه رغب في الزواج من فتاة، وتقدم لها بشكل رسمي بعدما رآى أنها من عائلة جيدة، إلا أنها فاجأته بشرط أن يكون الزواج عرفيا.

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كما أوضح فلوكس عبر منشور مطول عبر حسابه بموقع "فيس بوك" تفاصيل شائعة رفعه قضية ضد شقيقته، مؤكدا أنه لا يمكنه فعل ذلك بأي أحد من أفراد أسرته، وأن حسابه مخترق منذ 10 أيام.

كانت قد أصدرت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار حسام البدوي، وأمانة سر شعبان سعيد، الحكم غيابيا بالحبس سنتين لشقيقة الفنان أحمد فلوكس، بتهمة سرقة صفحته على "فيس بوك"، كما قضت المحكمة بكفالة 5 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ وتغريمها 100 جنيه، فى اتهامها بسرقة "الأكونت" الخاص وارتكاب جريمة الإزعاج العام.

ودعا الفنان أحمد فلوكس مؤخرا، الفنانة منى فاروق إلى العمل معه فى المسلسل الإذاعى "طلقنى شكرا"، معلقا على أزمتها الأخيرة بأن جميع الناس خطائين، قائلاً: "الأخت والزميلة العزيزة منى فاروق كلنا أخطاء و لكنه ستر الله ولعل ما حدث لكى علامة حب من الله لأن الله ان لم يكن يحبك لما رفع ستره عن خطئك لكى تعودى إلى رحاب الله و ايماناً منى بأن الله يسبب الأسباب ليعفو عن عباده.