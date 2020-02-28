شكرا لقرائتكم خبر عن مغني راب يظهر في برنامج تلفزيوني مرتديا قناع خوفا من عدوى كورونا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خوفا من عدوى فيروس كورونا، لفت مغني الراب البريطاني دريل مينيستر انتباه الملايين من جمهوره ومتابعيه حول العالم، وذلك بعد ظهوره في أحد البرامج التلفزيونية مرتدياً قناع وجه غريباً يشبه الأقنعة التي اشتهر بها اللصوص، وناقش مغني الراب المقنع، عناوين الصحف اليوم مع الصحفية بريسلي تيرنر، حيث شارك وجهة نظره في تفشي فيروس كورونا في العديد من دول العالم، ولم يُظهر وجهه طوال البرنامج.

وعلقت صحيفة "الديلى ميل" البريطانية، على الظهور الغريب الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي بأن ظهور مغني الراب البريطاني دريل مينيستر بهذا الشكل أثار سخرية العديد من المشاهدين حول العالم، خاصة بعد أن قال مازحاً: إنه لن يكون عرضة للإصابة بفيروس كورونا لأنه محمي بقناع الوجه "لاكلافا".

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الخميس، أنه تم السماح بخروج 130 سائحا من أصل 700 سائح كانوا قد خضعوا للحجر الصحى فى فندق "كوستا أديجى بالاس" الواقع فى جزيرة "تنريفي" بالمحيط الأطلنطى للاشتباه فى إصابتهم بفيروس "كورونا".

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وذكرت قناة "سكاى نيوز" الناطقة بالإنجليزية، أن أكثر من 160 سائحا بريطانيا كانوا ضمن نزلاء الفندق الذى اكتشف فيه إصابة طبيب إيطالى بفيروس كورونا.

وأضافت القناة أنه تم السماح بإطلاق النزلاء بعد أن تبين مجيئهم الفندق بعد 24 من فبراير؛ حيث كان قد تم نقل الطبيب المصاب إلى المستشفى، مشيرة إلى أنه لم يتبين بعد ما إذا كان نزلاء بريطانيين من بين المطلق سراحهم أم لا.

وكانت قد أفادت قناة (سكاي نيوز) البريطانية الناطقة بالإنجليزية أمس الخميس بارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد في بريطانيا إلى 15 حالة.. وأضافت القناة أن هذا يأتي بعدما تم تسجيل حالتي إصابة جديدتين.