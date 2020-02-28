شكرا لقرائتكم خبر عن المنشاوى شيخها المفضل.. مطربة أمريكية تقرأ القرآن الكريم بصوت عذب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من جديد ظهرت المغنية الأمريكية جنيفر جراوت، وهى تتلو آيات من القرآن الكريم، حيث تلت آية "وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۚ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (25) من سورة لقمان.

وخطفت جراوت، الأنظار بصوتها العذب وأذهلت لجنة الحكام وكل الحضور فى الموسم الثالث من "arab got talent"، منذ سنوات، وأثنى الجميع على موهبتها وحضورها، ثم اختفت فترة عن الأنظار قبل أن تظهر وتفاجئ الجميع بإعلان إسلامها وزوجها من مغربى.



جنيفر جراوت

وكانت جينيفر، قالت فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، عن بداياتها وارتباطها بالموسيقى واللغة العربية: "اتولدت فى مدينة بوسطن ونشأت وسط عائلة فنية، والدى ووالدتى مغنيان، وبدأت دراسة الموسيقى وأنا عمرى 5 سنين، وأصبح عندى شغف بالموسيقى العربية وعمرى 20 سنة فى عام 2010، ودرست العديد من اللغات الأخرى قبل أن أبدأ فى الغناء باللغة العربية، والكلام العربى ليس صعبا، وتعمقت فى الموسيقى العربية أكثر و أكثر إلى أن قدمت فى برنامج المواهب arab got talent، فى موسمه الثالث 2013 وحصلت على المركز الثانى فى البرنامج وكانت مرحلة مهمة جدا فى حياتى".

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وتابعت جينيفر عن قصة صعودها: "بعد البرنامج أحييت عددا من الحفلات الفنية فى دول عربية وأوروبية، وعشت فترة فى المغرب وأحييت المهرجانات وتعمقت بشكل كبير فى الإسلام، وأسلمت وتزوجت وأنجبت ابنتى، وبعد الولادة ابتعدت عن السوشيال ميديا ووقفت عن الغناء لمدة 3 سنوات لأننى كنت مقتنعة أن الموسيقى حرام، لكن بدأت وجهة نظرى تتغير ورجعت للموسيقى والغناء مجددا فى مارس 2019، لأن دائما هناك آراء مختلفة حول الموسيقى ولا أحد يعرف الطريق الصحيح لكن الله يهدينا ويسامحنا جميعاً فى النهاية".

وعن قصة حبها لزوجها وكيف بدأت وهل أثر عليها لدخولها الإسلام، قالت:" انفصلت عن زوجى ولم أعد معه ولا أرغب فى الحديث عنه"، أما عما إذا كان زوجى السابق سبب فى دخولى الإسلام، " الله يهدى من يشاء ويرشد من يريد أن يهديه لطريقه، والأشخاص حولنا من الممكن أن يساعدونا فى عبور طريقنا لتعلم المزيد من الدين، واذا كان هناك من ساعدنى فهى أختى فى الإيمان، وليس زوجى".





وعن أكثر شيخ تحب أن تستمع له فى تلاوة القرآن الكريم، وأقرب سورة لقلبها، ردت جينيفر قائلة:" أستمع إلى الشيخ محمد صديق المنشاوى فهو المفضل لدى، وأحب سورة يوسف وسورة التكوير، وكل سورة لها أهمية في أوقات مختلفة فى الحياة، وأجمل لحظاتى عندما زرت الحرم فى السعودية".