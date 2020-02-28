شكرا لقرائتكم خبر عن بسمة بصورة مع 3 نجمات شابات: هربت من جيلي وسط حلوات الجيل الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة بسمة بصورة لها مع ثلاثة من نجمات الجيل الجديد، عبر حسابها بموقع "أنستجرام"، خلال الحفل الخاص لفيلم "بعلم الوصول"، وهم تارا عماد وبسنت شوقي وسارة الشامي، مصحوبة بتعليق :" وكأني هربت من جيلي وبحاول ارتق نفسي وسط حلوات الجيل الجديد".



بسمة

كما نشرت صورة مع المخرج محمد حفظي، معلقة عليها قائلة :" كان ليا الحظ أني اشتغل معاك يا حفظي مرتين في نفس السنة.. مرة كسيناريست موهوب في رأس السنة، ومرة كمنتج شاطر بيدور على المشاريع المختلفة".



بسمة ومحمد حفظي

واحتفل صناع فيلم "بعلم الوصول" بالعرض الخاص للفيلم فى إحدى السينمات بمنطقة الزمالك، بحضور جميع صناعه، مخرجه هشام صقر وأبطاله بسمة وبسنت شوقى ولبنى ونس، ورفل خليل، ومحمد سرحان وشاركهم العرض عدد كبير من النجوم والشخصيات العامة منهم المخرج الكبير داوود عبد السيد والمخرج أحمد عبد الله والنجوم يسرا اللوزى ومحمد فراج وطارق عبد العزيز، ومنى هلا، وعماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق والكاتب أحمد العايدى و الإعلاميين راجى عنايت وبثينة مقدمى برنامج القاهرة اليوم والفنان احمد عزت وعدد كبير َمن النجوم والصناع والشخصيات العامة.

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الفيلم هو أول تجربة روائية طويلة للمخرج هشام صقر بعد سلسلة من الأفلام والجوائز الكبرى التى حصدها خلال عمله كمونتير لمجموعة من الأفلام الكبرى تدور أحداثه الفيلم حول "هالة"، التى تواجه أفكارها الانتحارية بمفردها، حيث تحاول التكيف مع الحياة بعد سجن زوجها، قوتها يجب أن تأتى من الداخل لأن المجتمع لا يساعد ولا يسامح امرأة مكتئبة، خاصة إذا كانت أم، حيث كانت تعيش مع الخوف من الهجر منذ وفاة والدها وهى فى الثامنة عشرة من عمرها.

الفيلم شارك من قبل ضمن قسم "فاينال كت" فى مهرجان فينسيا السينمائى الدولى فى دورة ٢٠١٨، وحصل على 3 جوائز لدعم مرحلة ما بعد التصوير، كما فاز بجائزة المنظمة الفرانكفونية فى قسم التكميل، وقيمتها عشرة آلاف يورو من أيام قرطاج السينمائي.وفاز بجائزة الموسيقى التصويرية من مهرجان مونبيلييه.