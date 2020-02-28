شكرا لقرائتكم خبر عن قبل عقد قرانها بساعات.. ديانا كرازون ترد على المهجمين لها ولخطيبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردت الفنانة الأردنية ديانا كرزون بطريقة غير مباشرة على ردود الفعل السلبية والانتقادات التي تعرضت لها، فور إعلان موعد عقد قرانها علي الإعلامي الأردني، حيث يتداول المغردون روايات عن تعرفه إلى ديانا خلال فترة زواجه وطلبها الطلاق فور اكتشاف خيانته.

ونشرت ديانا مجموعة صور لها عبر حسابها بموقع "أنستجرام"، معلقة عليها قائلة :"لا تمنح أحدا القدرة على أن يبدل سعادتك إلى حزن، أو تغيير مزاجك بكلمة، أعطهم كل ما تحب إلا نفسك وسعادتك، فلا أحد يستحق ذلك إلا أنت".



ديانا كرازون

وطالب محبو الفنانة أن لا تهتم هي وخطيبها معاذ العمري إلى الانتقادات أو التعليقات السلبية حتى لا تعكر صفو الساعات المميزة التي تعيشها، حيث من المقرر عقد قرانها اليوم الجمعة.

وكان قد أعلن الإعلامى الأدرني معاذ العمرى عن تقديم شكوى رسمية للمدعي العام الأردني بسبب ما تتعرض له خطيبته الفنانة ديانا كرازون من انتقادات وتعليقات جارحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب العمري عبر صفحته الخاصة على "فيس بوك" أنه سيتوجه الى المدعي العام لتقديم الشكاوى بحق كل من أساء إليه أو لديانا عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي عقب إعلان عقد قرانهما، قائلا :"ساتقدم بشكوى عند المدعى العام على مجموعة كبيرة من المسيئين سواء علي السوشيال ميديا أو خلف الكواليس لأنه ببساطة ممكن اتقبل أي شي لكن حياتي الخاصة ما حدا بطلعله يحكى فيها نص حرف والقانوهو الفيصل بيننا .. وعشان أكون واضح أكثر ما رح يخليني أتراجع عن قراري غير الموت".

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يذكر أن الفنانة الأردنية ديانا كرازون أعلنت عن عقد قرانها على الإعلامى الأردنى "معاذ العمري"، وذلك خلال مداخلة هاتفية لها فى إحدى الإذاعات الأردنية، قائلة :"حاولنا على قد ما نقدر نخبى الخبر ليوم الجمعة لنعلنه بنفسنا ولكن كل الناس اللى تحبنا نزلت الخبر و باركتلنا".

وقال معاذ لها خلال مداخلتها :"انتى حد كتير عظيم وربنا رزقنى فيكى ومبسوط أنك هتكونى شريكة حياتى انتى حد مختلف ما حد بيعرفك إلا اذا كان فعلا قريب منك وبيعرف قد ايه انتى انسانة نقية و بتمنى اقولك الله يتمملنا على خير و تكون ايامنا كلها خير"، لترد عليه :"انت ان شاء الله تبقى سندى وزوجى وكل شئ بحياتي".