‎ Sonic the Hedgehogيحقق إيرادات تصل إلى 216 مليون دولار أمريكى حول العالم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع فيلم المغامرات والحركة Sonic the Hedgehog، أن يحقق إيرادات وصلت إلى 216 مليون دولار أمريكى حول العالم، وهو الفيلم الذي حصل على تقييم %64 على موقع التقييمات " Rotten Tomatoes "، وهو من بطولة جيم كاري، بن شوارتز، جيمس مارسدن، نيل ماكدونو، آدم بالي، تيكا سومبتر، ليان لاب، ديبس هوارد، الفينا لوك، ومن تأليف فان روبيتشاو، وإيفان سوسر، وإخراج جيف فاولر.

ويدور فيلم Sonic the Hedgehog حول مساعدة شرطى فى بلدة جرين هيلز الريفية "سونيك" على الهروب من الحكومة التى تتطلع للقبض عليه.

Sonic the Hedgehog أو القنفذ سونيك، هى سلسلة ألعاب فيديو انتجت عام 1991 وحققت اللعبة مبيعات وصلت لاكثر من 360 مليون نسخة حول العالم، وتدورقصتها حول احتفال القنفذ "سونيك" مع الأصدقاء، ليظهر كائن غريب يعرف بـ"ملتهم الزمان"Time Eater ويسحب الجميع نحو ثغرات زمنية، ويرمى كلا منهم فى فترة ما من التاريخ، ويجب على "سونيك" إنقاذ الجميع وإيقاف الكائن، ولكن الكائن قوى جدا ويضرب "سونيك" بقوة، وبعدما يعود "سونيك" إلى وعيه، يجد نفسه فى بعد غريب اسمه "الفضاء الأبيض"، يلتقى فيه الزمان مع المكان بعدما حذف بسبب امتصاص الألوان منه.

الإيرادات التي حققها فيلم Sonic the Hedgehog أطاحت بفيلم الأكشن و الأثارة Birds of Prey، من المركز الثالث بقائمة الأعلى إيرادا حول العالم، حيث حقق 174 مليون دولار محتلا بذلك المركز الرابع وهو العمل الذي يدور بعد انفصال هاردي كوينا لـJoker، حيث تنضم إلى الأبطال الخارقين Black Canary و Huntress وRenee Montoya لإنقاذ فتاة صغيرة من شر الـ"Joker".

الفيلم من بطولة مارجوت روبى، مارى إليزابيث وينستيد، إيوان ماكجريجور، جورنى سموليت بيل، روزي بيريز، كريس ميسينا، ديريك ويلسون، ماثيو ويليج، ومن تأليف كريستينا هودسون، وإخراج كاثى يان.

في المركز الأول بقائمة الاعلي إيرادا لا يزال فيلم Bad Boys for Life محافظ علي صدارته محققا 391 دولار وذلك للأسبوع الرابع علي التوالي وهو من بطولة مارتن لورنس، ويل سميث، فانيسا هادجنز، جنيفر بادجر، ألكساندر لودفيج، جو بانتوليانو، باولا نونيز، شارون فايفر، دى جى خالد، تشارلز ميلتون، كيت ديل كاستيلو، سيدنى باربوزا، هابى اندرسون، أثينا أكيرز، إميلى توولز ومن إخراج المغربيان عادل العربي و وبلال فلاح وهما حاصلان علي الجنسية البلجيكية لكنهما من أصول مغربية.

الجزء الثالث من فيلم Bad Boys For Life حول ماركوس بورنيت الذى أصبح مفتش شرطة ومايك لورى فى أزمة منتصف العمر، ويجتمع الثنائى مرة أخرى عندما تسنح لهم الفرصة، حيث يقوم مرتزق ألبانى، قتلوه شقيقه من قبل، بعرض مكافأة كبيرة فى حالة قيامهم بـ مهمة محددة.

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الجزء الأول من الفيلم تم عرضه عام 1995 وكان يحكى عن محققين فى ميامى هما ديد مايك لوراى (ويل سميث) وماركوس بورنيت (مارتن لورانس) كانا يحميان كمية كبيرة من الهيروين تساوى 100 مليون دولار لتختفى الشحنة من مركز الشرطة وبعد الاشتباه فى أنها عملية سرقة داخلية، أعطتهما الشئون الداخلية 5 أيام فقط لتتبع الشحنة ومعرفة مكانها قبل إغلاق قسم المخدرات بالمركز.

كما استطاع فيلم المغامرة الجديد Dolittle ، لـ الممثل العالمى روبرت داونى جونيور، أن يحافظ علي ماكنته بالمركز الثاني في القائمة محققا 204 مليون دولار أمريكي وهو العمل الذي شارك في بطوله سواء كـ أصوات أو شخصيات حقيقة في الفيلم توم هولاند، مايكل شين، رامي مالك، جيسي باكلي، إيما طومسون، رالف فاينز، ماريون كوتيار، كميل نانجاني، أنطونيو بانديراس، سيلينا جوميز، جون سينا، كارمن إيجوجو.

ويدور فيلم Dolittle حول اكتشاف طبيب يستطيع التحدث إلى الحيوانات، مما يأخذه في الكثير من المغامرات المختلفة، العمل من إخراج ستيفن جاجان الذى شارك في التأليف جنبا إلى جنب مع هيو لوفتينج، كريس مكاي، توماس شبرد، جون ويتنجتون.

فيما جاء بالمركز الخامس فيلم The Gentlemen لـ الممثل العالمى ماثيو ماكنهوي، محققا إيرادات وصلت إلي 71 مليون دولار فقط، وهو العمل الذي يشارك ماثيو ماكنهوي البطولة فيه كل من تشارلي هونام، ميشيل دوكيري، جيريمي سترونج، كولين فاريل، هنري جولدينج، هيو جرانت، جيسون وونج، كريستوفر إيفانجيلو، إليوت سومنر، كلوي أروسميث، بريتاني اشورث، راسل بالوج، سيمون. ر. باركر، ستيف بارنيت.

ويدور فيلم الأكشن The Gentlemen حول رئيس عصابة للمخدرات، بريطاني الجنسية، يقرر بيع إمبراطوريته المربحة للغاية لسلالة من أصحاب المليارات في أوكلاهوما.

الفيلم من إخراج جاي ريتشي، الذى شارك في التأليف جنبا إلى جنب مع إيفان أتكينسون، مارن ديفيز، الفيلم الجديد من إنتاج STX Entertainment.