شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صورة.. شريهان تستعيد ذكرياتها مع شارع محمد على وفوازير حاجات ومحتاجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعادت النجمة شريهان، ذكرياتها خلال عرض مسرحية شارع محمد على، أمام النجم الراحل فريد شوقى، وتصوير فوازير رمضان "حاجات ومحتاجات"، بنشر صورة لها وهى تسرق 10 دقائق نوم، خلال عرض المسرحية الكوميدية، مؤكدة أن هذه الأيام كانت من أجمل أيام عمرها.

ونشرت شريهان، عبر استورى انستجرام، الصورة لها وهى نائمة داخل غرفتها فى المسرح، راوية قصتها، قائلة: "كنت نائمة لمدة 10 دقائق أثناء عرض مسرحية شارع محمد على، رغم كل الإرهاق والتعب الشديد جدا ولكن هذه الأيام كانت من أجمل أيام عمرى، لأننى كنت أشعر بالسعادة من خلال إسعادكم".

وكشفت شريهان: "هذه الصورة كانت قبل شهر رمضان الكريم بحوالى أسبوعين أو على الأكثر شهر، فى هذه الأيام كنت بعرض مسرحية شارع محمد على، وبعد العرض اليومى أذهب فورا إلى التليفزيون المصرى لتصوير فوازير حاجات ومحتاجات، كان لدى عشرات الدقائق التى أسرقها للراحة والاستمرار فى العمل ومنهم 10 دقائق كانت فى هذه الصورة التى لا أعلم من هو الذى صورها لى أثناء العرض ونومى فى غرفتى وتحديدا قبل المشهد الأخير من غلق الفصل الأول".

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شريهان

يشارإلى أن مسرحية شارع محمد على، عرضت خلال الفترة من عام 1991 حتى عام 1995 نهايات القرن الماضى، وقام ببطولتها فريد شوقى، شريهان، هشام سليم، وحيد سيف، المنتصر بالله، سهير البارونى، عادل هاشم، يوسف عيد وغيرهم، من تأليف بهجت قمر، أشعار بهاء جاهين، من إخراج محمد عبد العزيز وأخرجها للتليفزيون محمد فاضل ، إنتاج الفنانين المتحدين، وتدور أحداث المسرحية فى شارع محمد على، من خلال فرقة موسيقية واستعراضية، التى ترتبط بطلتها بقصة حب مع جارها.