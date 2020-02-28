شكرا لقرائتكم خبر عن "فكك من الناس".. كريم أبو زيد يستعد لطرح ألبومه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المطرب كريم أبو زيد عن اسم أحدث ألبوماته الغنائية، واقتراب طرحه خلال الفترة القادمة مؤكدا أن الألبوم يحمل اسم "فكك من الناس"، ويتضمن 5 أغانى خلال الألبوم الذى انتهى من وضع اللمسات النهائية على أغانيه بالكامل مؤخرًا.

ويتعاون المطرب كريم أبو زيد خلال ألبومه الجديد مع مجموعة من الشعراء والموزعين منهم محمد جمعة وأحمد عرفان وناصر جلال وأشرف أبوزيد، كما كشف عن أنه يراهن على نجاح الألبوم بقوة كبيرة خاصة أنه قام بتلحين كافة الأغانى التى تحمل لونا مختلفا بمثابة مفاجأة لجمهوره .

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وشارك كريم أبو زيد مؤخرا في مسلسل "ابن أصول" من بطولة حمادة هلال وتأليف أحمد محمود أبو زيد، إخراج محمد بكير، إنتاج شركة سنيرجى، وشارك حمادة هلال العديد من النجوم منهم سوزان نجم الدين، أيتن عامر، هبة حسن، محمد نجاتى، رانيا منصور، إيناس كامل، إسلام إبراهيم، عماد رشاد، وفاء سالم، حمزة العيلى، أحمد كرارة، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى مع وجود بعض مشاهد الكوميديا.

تدور أحداث العمل في أجواء اجتماعية بها خط كوميدي حول أبناء ( تمام ) (أحمد حلاوة) لديه 4 أبناء غير أشقاء من أمهات مختلفة لأنه كان متزوجا 4 مرات. يجسد حمادة هلال إبنه الأكبر من زوجته سوزان نجم الدين وهو رجل أعمال وصاحب شركة ألماس ومجوهرات يتزوج أكثر من مرة كذلك حيث تؤدي أيتن عامر دور زوجته الأولى فيما تقدم رانيا منصور دور زوجته الثانية.الأبن الثاني فهو سيف (محمد نجاتي) ملاكم و خريج هندسة برمجيات، ويبحث عن وظيفة، ويطلب هجرة إلى خارج مصر،الأخ الثالث جمال (حمزة العيلي) الابن الغيور الشرير يحاول الإيقاع بن والده و أخواته و يعمل دائما على إفتعال المشاكل، فيما يقدم الطفل محمد الفخراني دور الابن الرابع من لاشينة لاشين.