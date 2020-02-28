شكرا لقرائتكم خبر عن "بيجيلى نمش وتحت عينى بيسمر".. مصطفى خاطر يخوض أول تحدى له على تيك توك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمرارا لسلسلة الفنانين الذين بدأوا يتجهوا مؤخرا إلى تطبيق "تيك توك"، للفيديوهات القصيرة، لحق الفنان مصطفى خاطر بالفنانين الذين سبقوه في دخول عالم "تيك توك"، مثل محمد هنيدى وأحمد حلمى وآيتن عامر وكريم محمود عبد العزيز وهنا الزاهد وغيرهم.

مصطفى خاطر بدأ نشاطه على "تيك توك"، بخوض تحدى أسئلة عيد الحب، والذى انطلق أول الشهر الجارى، ثم تزامنا مع عيد الحب في 14 فبراير، وهو أيضا التحدى الذى خاضه العديد من الفنانين والفنانات.

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وخلال الفيديو، أجاب مصطفى خاطر على سؤال "من علامات الحب لديك"، قال: "بيجيلى نمش وتحت عينى بيسمر"، وعن أي نوع ورد يفضله، أجاب خاطر "أنا أصلا مش عارف في أنواع الورد"

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@mostafakhater.official ##tiktokvalentine♬ original sound - mostafakhater.official

ويقدم مصطفى خاطر هذا العام مع الفنان الشاب على ربيع مسلسل "وصل أمانة"، المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، وإخراج معتز التونى، و يعد "وصل أمانة" ثانى المسلسلات الكوميدية فى الموسم الدرامى المقبل، بعد مسلسل "تيمون وبومبا" للنجمين أحمد فهمى وأكرم حسنى، من إخراج أحمد الجندى.

يشار إلى أن مصطفى خاطر قدم العام الماضى مسلسل "طلقة حظ" وشارك فى بطولته ىيتن عامر، ميرنا نور الدين، هبة مجدى، وعدد كبيرمن الفنانين، تأليف إيهاب بليبل، إخراج أحمد خالد أمين، كما قدم على ربيع مسلسل "فكرة بمليون جنيه" وشارك فى بطولته صابرين، صلاح عبد الله، كريم عفيفى، سهر الصايغ، واخرون، تأليف أمين جمال وورشته الكتابية، وإخراج وائل إحسان.