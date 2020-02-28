فيديو.. محمد رمضان على الأعناق في مطعم شعبي بإمبابة وزحام للسيلفي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر مساء أمس الخميس، الفنان محمد رمضان في أحد المطاعم الشعبية الشهيرة بحي إمبابة، والتف حوله عشرات الجماهير الذين حملوه على الأعناق والتقطوا معه الصور التذكارية.
ويأتي هذا الظهور بعد أزمة أخيرة أثارها محمد رمضان، في أحد المطاعم الشعبية الشهيرة أيضا في نفس الحي، حيث اتهمه صاحب المطعم أنه حاول التصوير في المطعم الخاص به دون استئذان.
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