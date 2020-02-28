شكرا لقرائتكم خبر عن هنرى جولدينج يعلن انتهاء تصوير فيلم Snake Eyes والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الممثل الماليزى البريطاني هنري جولدينج، انتهاء تصوير الفيلم الجديد Snake Eyes، المقتبس من سلسلة G.I. Joe، ومن إنتاج شركة Paramount، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " collider"، أنه قام جولدينج، بـ نشر صورة على حسابه الخاص بـ موقع الصور إنستجرام، الذى علق عليها قائلا: " انتهينا رسميا من تصوير Snake Eyes، قمنا بالتصوير في فانكوفر، واليابان، سيكون الفيلم فخر لكل العاملين عليه".



Snake Eyes

فيلم Snake Eyes، من بطولة هنري جولدينج، أندرو كوجي، أورسولا كوربيرو، ستيفن ألريك، تاكيهيرو هيرا، هاروكا آبي، إيكو عويس، بيتر منساه، سمارة ويفينج، صموئيل فينزي.

وكانت قد أعلنت شركة Paramount عن اختيار المخرج روبرت شونتكي، لإخراج فيلم Snake Eyes التابع لسلسلة G.I. Joe، وسبق وأخرج روبرت شونتكي فيلمين من سلسلة أفلام الخيال العلمي Divergent، وسيقوم بكتابة الفيلم إيفان سبيليوتوبولوس، مؤلف فيلم Beauty and the Beast.

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فيلم Snake Eyes سيدور حول نينجا صامت ظهر لأول مرة في ثمانينيات القرن الماضي كجزء من إعادة إطلاق لعبة "هاسبرو" و "مارفيل كوميكس" لخط اللعب، الذي أطلق عليه اسم "جي. آي". جو: بطل أمريكي حقيقي، وترتدى الشخصية ملابس سوداء، لا يكشف عن وجهه أبداً ولا يتحدث أبداً، برزت الشخصية بين المجموعة العسكرية المناهضة للإرهاب، وسرعان ما أثبت أنها الأكثر شعبية.

وأشتهر شونتكي بإخراج فيلم The Captain الدرامي باللونين الأبيض والأسود باللغة الألمانية عن الحرب العالمية الثانية حول هارب من الجيش الألماني يرتدي زي قائد كابتن نازي، مما يخلق هوية جديدة ويخضع للقوة السوداء القاتمة، حسبما نشر موقع "hollywoodreporter".

كما كشفت شركة " Paramount Pictures"، عن بدء عملها على جزأين جديدين من سلسلة أفلام Transformers، واحد للسيناريست جيمس فاندربيلت والآخرللمؤلف جوبي هارولد، وفقا للتقريرالذى نشرعلى موقع " variety"، ويذكرأنه كان أحدث أفلام لـ شركة في Paramount ، هو "Bumblebee" الذى طرح في عام 2018، وحقق حوالى 465 مليون دولار في جميع أنحاء العالم.

ولم تكشف شركة Paramount Pictures، عن أي تفاصيل حول الفيلمين الجديدين، ألا أنه من المتوقع أن يحدث تطور ملحوظ في أحداث الأجزاء الجديدة من السلسلة.