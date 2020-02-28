"فقدنا قيمة عظيمة محبة لمصر".. هاني رمزي متحدثًا عن الأمير طلال بن سعود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نعى الفنان هاني رمزي، الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، موجهًا العزاء للشعب السعودي.

وكتب رمزي، عبر حسابه على"تويتر"، قائلاً: "أتقدم بخالص التعازي لخادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والديوان الملكي، كما أعزي الشعب السعودي والعربي في وفاة صاحب السمو الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز.. فقدنا قيمة عظيمة محبة لمصر والشعب المصري".

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وأدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء أمس الخميس، في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض، صلاة الميت على الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

يُذكر أن الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، توفي الأربعاء الماضي.