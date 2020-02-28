مؤلف "شديد الخطورة": المسلسل يُعرض قريبًا على منصة watch it

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر: أعلن المؤلف محمد سيد بشير، عن عرض مسلسل "شديد الخطورة"، خلال الأيام القليلة المُقبلة، على منصة watch it . وكتب بشير، عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلق: "مسلسل شديد الخطورة قريبًا جدًا بإذن الله هيتعرض على منصة watch it". مسلسل "شديد الخطورة" بطولة: أحمد العوضي، ريم مصطفى، رياض الخولي، هادي الجيار، محمود حجازي، ناهد رشدي، حمزة العيلي، حسني شتا، خالد كمال، ومن تأليف محمد سيد بشير ومن إخراج حسام علي.



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