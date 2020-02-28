سامح عبدالعزيز يكشف لـ"الخليج 365" مصير فيلميه "ليلة العيد" و"سيدي بشر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

كشف المخرج سامح عبدالعزيز، مصير فيلميه " ليلة العيد" و"سيدي بشر"، خاصة بعد تعطيل العمل عليهما أكثر من مرة، قائلًا: "الفيلم الأول جاري تحضيره، والثاني ينتظر موسم الصيف".

واضاف عبدالعزيز، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن فيلم "ليلة العيد"، يتم التجهيز له حاليًا من قبل المنتج أحمد السبكي، والفيلم بطولة جماعية على أن يضم 6 نجمات، منهن: "ريهام عبدالغفور، فردوس عبدالحميد، ووفاء عامر".

وبالنسبة لفيلم "سيدي بشر"، فأكد المخرج الكبير، أنه ينتظر فصل الصيف، حتى يبدأ في التحضيرات النهائية للفيلم، لا سيما فالفيلم تدور أحداثه حول مصيف شعبي على "البلاج"، والفيلم كوميدي وبطولة جماعية.

ويواصل سامح عبدالعزيز حاليًا، تصوير مسلسل "دهب عيرة" بطولة الفنانة يسرا، والذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المُقبل.

مسلسل دهب عيرة، إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويشارك في بطولته يسرا، حلا شيحة، بيومي فؤاد، جومانا مراد، خالد سرحان، وهنادي مهنى.