إيكون يرد على تامر حسني بالعربية: "دا نورك يا سيد المعلمين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

ردًا على تحية المطرب تامر حسني له، نشر مغني الراب الأمريكي إيكون عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، صورة تجمعه بتامر من حفل أقيم أمس الخميس 27 فبراير في المملكة العربية السعودية.

وكتب إيكون في تعليقه على الصورة، مستخدمًا اللغة العربية "دا نورك انت يا تيمو يا سيد المعلمين"، وذلك بعدما نشر تامر نفس الصورة عبر حسابه على الموقع ذاته، مصحوبة بالتعليق التالي "نورتني يا معلم إكون".

يذكر أن تامر حسني، يستعد لإحياء حفل غنائي بساحة مركز المنارة بالقاهرة الجديدة، يوم الجمعة 6 مارس المُقبل.