تراند اليوم : "اللهم ارفع عنا الوباء"..هل أصيب"فلوكس" بـ"كورونا" بعد حجزه في المستشفى؟



تعرض الفنان المصري أحمد فلوكس، إلى الإصابة بحالة صحية لم يكشف عنها، لكنه تم احتجازه داخل إحدى المستشفيات، وتعليق محاليل له.

وأثار الممثل المصري ، الجدل حوله بعد أن نشر صورة له عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وقد ظهر تعليق المحلول في يده وعلق بالقول :" تحصنت بذي العزة، واعتصمت برب الملكوت، وتوكلت على الحي الذي لا يموت، اللهم اصرف عنا الوباء، بلطفك يا لطيف، إنك على كل شيء قدير".

وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكل كبير، إذ تمنوا الشفاء العاجل له، بينما تساءل آخرون إن كان مصاباً بفيروس كورونا، المنتشر حالياً وذلك بسبب كلامه عن الوباء، داعين له بالشفاء العاجل.



