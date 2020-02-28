وزير الثقافة تفتتح فعاليات مهرجان الموسيقى والغناء بدندرة

تفتتح، بعد قليل، الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، فعاليات اليوم الأول من مهرجان الموسيقى والغناء بمعبد دندرة بقنا، الذي يقام، للمرة الأولى، تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

يأتي المهرجان لتشجيع ودعم السياحة داخل محافظات مصر.

‎وتنشر "الوفد"، فعاليات اليوم الأول من المهرجان.

‎الساعة: 4:00

‎ افتتاح معرض الكتاب بنادي فتيات قنا، وستكون شخصية المعرض الشاعر الراحل عبدالرحمن الأبنودي

‎الساعة: 5:00

‎جولة في معبد دندره ولقاءات مع وزيرة الثقافة ووزير السياحة والآثار

‎الساعة: 6:00

‎ بدء الاحتفال الفني

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‎تفاصيل حفل الافتتاح

‎- السلام الوطن

‎- تقديم الحفل (حسين حسني والفنان أمير صلاح الدين)

‎- كلمة دكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا

‎- كلمة محافظ قنا

‎- كلمة وزير السياحة والآثار

‎- كلمة وزيرة الثقافة وافتتاح المهرجان

‎- فريق بلاك تيما

‎- الفنان مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم.