ميرنا وليد - بيروت - إحتفلت الممثلة التركية ​بيرين سات​ بعيد ميلادها هذا العام بطريقة غريبة، إذ نشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لها من مسلسها "عطية"، وأرفقتها برسالة صادمة قالت فيها:"يا له من عام... أصعب عام على الإطلاق... عندما توافق أن تصبح مادة مظلمة في نقطة، فأنت قريب من التلاشي الأعظم، أو أنت مجرد حلم من أحلام اليقظة، وليس لديك أي خطأ، كنت حرفيا على بعد 3 أقدام، لقد دخلت في كهف مظلم، بدأت في خيالي أكتب الأغاني وأرسم وأرقص وأعزف على بيانو، كدت انفجر وأنا أتامل".

وأضافت: "لقد غفوت، لقد عملت بجد وأصبحت قاسية بعد أن كنت هشّة. أوافق على أنه لا يوجد شيء اسمه الجنون، ولكن هناك مجالات مختلفة إذا حاولت الفهم. تقلبات الحياة أكثر منطقية الآن. وأصبحت مستعدة لها . يا له من عيد ميلاد".

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كانت هذه تفاصيل خبر بيرين سات برسالة صادمة في عيد ميلادها:"دخلت في كهف مظلم"-بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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