ريم البارودي تنتقل الى عالم تقديم البرامج - بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الممثلة المصرية ​ريم البارودي​ خبر تعاقدها على تقديم برنامج جديد على قناة النهار المصرية والذي من المقرر ان يتم عرضه قريباً. ونشرت ريم صورة مع رئيس شبكة قنوات النهار علاء الكحكي على صفحتها، وعلقت على الصورة : "سعيدة جدا بالتعاقد مع الاستاذ علاء الكحكي رئيس مجلس إدارة شبكة قنوات النهار على اختياري لتقديم برنامج قناة النهار داعية الله عز وجل ان يوفقنا".

يذكر أنّ ريم قد حققت نجاحًا كبيرًا عبر مسلسل "قيد عائلي" الذي لعبت دور البطولة فيه الى جانب الفنانة ميرفت أمين، والفنان صلاح عبد الله.

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